Greqia dhe Rusia janë të gatshme të hedhur pas krahëve një përplasje diplomatike që trazoi marrëdhëniet mes tyre në korrik, thanë presidenti rus Vladimir Putin dhe kryeministri grek Alexis Tsipras pas takimit të premten në Moskë.

Athina tha se kishte dëbuar dy diplomatë rusë dhe i kishte ndaluar dy persona të tjerë që të hynin në vend në korrik, me akuzat se ofronin ryshfet për zyrtarët dhe nxisnin demonstrata për të penguar një marrëveshje që do të lejonte Maqedoninë të bashkohej me NATO.

Rusia i ka mohuar kategorikisht akuzat. Në takimin e tyre të parë që nga ky incident, të dy udhëheqësit mbrojtën qëndrimin e vendeve të tyre, por u shfaqën të gatshëm të kthejnë faqe.

Putin i quajti akuzat “mbeturina” dhe tha se shërbimet përkatëse të inteligjencës mund të zgjidhnin situata të tilla “pa gjeste teatrale”. “Së pari, që nga fillimi nuk u pajtuam dhe ne nuk pajtohemi as tani me arsyen pse diplomatët tanë u dëbuan,” u tha Putini gazetarëve.

“Është e vështirë për mua të imagjinoj se kushdo me sens të përbashkët, qoftë në Greqi apo në Rusi, mund të mendojë se Moska do të komplotojë apo intrigojë kundër Greqisë. Unë shpresoj se kjo faqe është me të vërtetë e kthyer”, shtoi ai.

Athina dhe Shkupi kanë rënë dakord se Maqedonia do të ndryshojë emrin e saj në Republikën e Maqedonisë Veriore, për t’i dhënë fund një mosmarrëveshjeje të gjatë dhjetëvjeçare dhe potencialisht të mundësojë që ajo të bashkohet me aleancën ushtarake të NATO-s dhe Bashkimin Evropian, të cilën Rusia e kundërshton, transmeton tch.

Tsipras tha se besonte se rasti diplomatik ishte një incident i izoluar dhe se të dy vendet kishin shumë për të fituar nga thellimi i bashkëpunimit të ardhshëm.

“Kur shohim disa të raste të izoluara, dhe besoj se janë të izoluara, incidente që na kanë bezdisur, ne jemi të detyruar të dërgojmë një mesazh”, tha Tsipras.

“Unë besoj se ne po shohim përpara dhe se ky rast ka mbaruar. Ajo që është e rëndësishme sot është të shfrytëzojmë potencialin tonë të madh për të thelluar bashkëpunimin tonë në një sërë sektorësh“, tha ai. /Telegrafi/