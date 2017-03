Putini do ta aneksojë territorin edhe të një shteti tjetër?

Presidenti rus do të nënshkruaj një marrëveshje me forcat e provincës separatiste të Osetisë së Gjeorgjisë, që ka bashkëpunim me strukturën e ushtrisë së Rusisë.

Siç është raportuar nga Reuters, Gjeorgjia dënoi lëvizjen e presidentit rus, Vladimir Putin, mirëpo një gjë të tillë pritet ta bëjë me shumë vende perëndimore, me akuzën se Kremlini në mënyrë të heshtur ka aneksuar një pjesë të territorit të një shteti sovran, një gjë të tillë e kishte bërë dy vjet më parë me Krimenë në Ukrainë.

De fakto, Moska për vite ka kontrolluar Osetinë e Jugut, rajon malor në verilindje të Gjeorgjisë, por deri më tani rajoni është trajtuar zyrtarisht si shtet i pavarur, ani pse nuk është i njohur ndërkombëtarisht, transmeton lajmi.net.

Sipas marrëveshjes, separatistët e Osetisë së Jugut, me bekimin e Moskës do të pranojnë procedurat e reja operative për forcat e tyre të armatosura, ndërsa struktura dhe objektivat e forcave të armatosura do të ngrihet në marrëveshje me Rusinë.

Marrëveshja, gjithashtu thekson se pjesëtarët e forcave të armatosura në Osetinë e Jugut mund të transferohet në Forca të Armatosura të Federatës Rusë në bazën e Rusisë në Oestinë e Jugut. Për më tepër, separatistët do të zvogëlojnë forcat e veta të armatosura në përputhje me numrin e ushtarëve të rinj në bazën e tyre për të punësuar rusët.

Ministri i Jashtëm gjeorgjian Mikheil Janelidze, ka dënuar një marrëveshje të tillë, i cili tha se kjo pengon në ruajtjen e paqes.

Osetia e Jugut u nda nga Gjeorgjia në një luftë pas rënies së Bashkimit Sovjetik dhe situata ishte përshkallëzuar më tej në vitin 2008, kur Federata ruse në Osetinë e Jugut dërgoi trupat e saj për të mbrojtur civilët dhe provincën nga forcat gjeorgjiane.

Gjeorgjia, së bashku me mbështetjen diplomatike, por jo ushtarake të fuqive perëndimore, një lëvizje të tillë e kanë quajtur plaçkitje të territorit.