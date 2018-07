Qatip Osmani: Do të japim maksimumin të kalojmë në turin e tretë

Kuqezinjtë të martën në mbrëmje hyjnë me epërsi minimale 1:0 në transfertën me Sheriff Tiraspolin e Moldavisë në betejën e dytë që do të përcakojë fituesin e këtij dueli të vlefshëm për kalim në turin e tretë të eliminatoreve të Champions League. Pak para seancës stërvitore në stadiumin ku do të luhet ndeshja, trajneri Qatip Osmani ka folur para mediave moldave në konferencën zyrtare për shtyp.

“Na pret ndeshje e vështirë me kundërshtar kualitativ. Vijmë me epërsi 1:0 nga ndeshja e parë, por kjo nuk don të thotë asgjë pasi në lojë është edhe një përballje ku mund të ndodh gjithçka. Ne do të hyjmë për të dhënë më të mirën, të luftojmë në maksimumin e forcave tona për të marrë rezultatin e dëshiruar që do të na kualifikonte në raundin e tretë”, deklaroi trajneri Qatip Osmani.

Kuqezinjtë sonte nga ora 20:00 (ora 19:00 sipas kohës në Maqedoni) do të zhvillojë seancën e fundit stërvitore në stadiumin “Sheriff Main Arena” ku të martën në orën 20:00 luhet ndeshja e kthimit e raundit të dytë të Champions League ndërmjet Sheriff Tiraspolit dhe Shkëndijës.