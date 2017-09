Qatip Osmani flet para derbit me Renovën

Shkëndija e prêt Renovën në derbin e qytetit të Tetovës, në kuadrin e javës së tetë të LPFM-së, që do të zhvillohet të mërkurën prej orës 15:30. Trajneri Qatip Osmani do të përballet kundër ishskuadrës së tij të cilën e drejtoi me plot sukses viteve të fundit. Ai thotë se për të do të jetë një ndeshje si të gjitha të tjerat.

“Me gjithë respektin për tjerët, por për mua të veçanta kanë qenë takimet kur kam qenë kundërshtar i Shkëndijës. Kam luajtur gjatë për këtë klub, pastaj edhe si trajner kam përjetuar sukseset më të mëdha dhe të gjithë e dinë lidhjen time emocionale me këtë klub. Kështu që duke respektuar periudhën e mirë që kam kaluar te Renova, patjetër të them se e shoh si një ndeshje normale si krejt tjerat. Jemi profesionistë dhe gjithmonë japim më të mirën për klubin ku punojmë për momentin”, tha trajneri Qatip Osmani.

Osmani ka respekt për Renovën, por prêt të vazhdojnë me serinë e fitoreve.

“Sa u përket pritjeve, ne jemi në seri të mirë në këto 7-të përballje të para kampionale, luajmë gjithnjë e më mirë dhe fitojmë. Kështu pres të vazhdojmë, të mbajmë ritmin dhe duke respektuar maksimalisht ndeshjen besoj në fitore të Shkëndijës”, theksoi ai.

Derbin Shkëndija-Renova e drejton Igor Stojcevski me ndihmësit e tij Toshevski dhe Vasilevski të gjithë nga Shkupi./lajm

Ndeshjet, java e tetë

(e mërkurë, ora 15:30)

Shkëndija-Renova

Rabotnicki-Sileks

Shkupi-Pelister

Pobeda-Skopje

A.Pandev-Vardar (e shtyrë)

Renditja:Shkëndija 19, A.Pandev 14, Vardar 13, Shkupi 11, Sileks 9, Pelister 8, Renova 6, Rabotnicki 5, Pobeda 5, Skopje 3 pikë.