Qeveria e Maqedonisë në mbledhjen e saj të 110-të, mbrëmë miratoi informacionin për realizimin e projektit për dërgim në pugim dhe rekreim të fëmijëve nga familjet me rrezik social dhe fëmijë për shfrytëzimin e shtesave të veçanta për dimër gjatë vitit 2019, transmeton “Zhurnal”.

Përmes këtij projekti, gjatë pushimeve dimërore të nxënësve për vitin 2019 do të shfrytëzojnë pushim falas rreth 1000 fëmijë të lindur në mes viteve 2004 dhe 2009 dhe/ose fëmijët që janë nxënës të rregullt në vitin akademik 2018/2019 që ndjekin klasën e pestë, gjashtë, shtatë, tetë dhe të nëntë.

Fëmijët kanë të drejtën të shfrytëzimit të pushimit dimëror për 6 ditë, të cilat do të plotësohen me aktivitete arsimore dhe argëtuese. Fëmijët që shfrytëzojnë shtesa speciale dhe / ose fëmijët me aftësi të kufizuara kanë të drejtë të marrin edhe shoqërues me vete gjatë shfrytëzimit të këtij shërbimi.