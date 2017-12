“Qeveria e tanishme ndryshe mund të quhet Qeveria e së Keqes së Popullit të Kosovës apo “Qeveria e Hajdutistanit” të Kosovës. Vetëm udhëheqësit që ia duan të mirën vetes e jo shtetit veprojnë në këtë mënyrë me Demarkacionin me Malin e Zi. Historia Politike nuk do mend që politikanët me veprime korruptive të kenë jetëgjatësi, politika naive dhe e shëmtuar normale se i ndihmon SHIK-ut. Nuk ka dyshime, qeveria e komandanteve do “digjet” dhe atë shumë keq e rëndë, por sa më shpejt, aq më mirë për popullin dhe shtetësinë e Kosovës”, ka thënë Syljman Mehazi.

Qeveria e Haradinaj nuk do të mund t’ia dalë assesi që ti jap një epilog çështjes së Demarkacionit të kufirit me Malin e zi dhe Asociacionit të Komunave me shumicë serbe. E gjithë kjo, si pasojë e fillimit të ngritjes së aktakuzave nga ana e Gjykatës Speciale.

Kështu vlerësojnë njohës të ndryshëm nga fusha politike dhe juridike.

Sipas tyre, qytetarëve të Kosovës ju nevojitet një Qeveri, e cila e dërgon përpara qasjen e Kosovës me BE-në, pasi e ardhmja e qytetarëve të Kosovës gjendet në Evropë.

Anëtari i LDK-së Bajram Gecaj, duke folur rreth asaj se a do të “digjet” edhe Qeveria Haradinaj nga Demarkacioni, Asociacioni dhe së fundi edhe me hapjen e temës së rishikimit të Gjykatës Speciale, ka thënë se kjo Qeveri nuk mund të shtyjë asnjë çështje të rëndësishme për vendin.

