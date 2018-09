Qeveria e Maqedonisë do të debaton mbi prioritete e presidencës austriake me KE-në

Sot Qeveria e Republikës së Maqedonisë do të mbajë seancën e rregullt dhe të 90-tën të saj. Në seancën e sotme do të diskutohet mbi programin dhe prioritetet e presidencës austriake me Këshillin e Bashkimit Evropian, me kalendar për përmbajtjen e takimeve njoftuese të ministrive të Bashkimit Evropian, thonë nga konferenca e shtypit të qeverisë, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Në propozimin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, para ministrave do të gjenden tre projekt rregullore: propozim-rregulloren mbi metodologjinë për përcaktimin e kritereve për ndarjen e granteve të dedikuara për arsimin fillor në komuna për vitin 2019, propozim-Rregullorja për metodologjinë për përcaktimin e kriteret për shpërndarjen e subvencioneve bllok për arsimin fillor në komuna për 2019 dhe propozime-metodologjia për përcaktimin e kritereve për shpërndarjen e donacioneve bllok për arsim të mesëm nga komunat dhe qyteti i Shkupit për vitin 2019.

Qeveria sot do të debatojë edhe për planifikimin dhe përgatitjen dhe modernizimin e Armatës së Republikës së Maqedonisë në propozim buxhetin të Ministrisë për Mbrojtje për periudhën 2019-2021.