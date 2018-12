Plotësisht të shfrytëzohet potenciale i punës praktike, por edhe të mundësohet që numri më i madh i të rinjve të papunë dhe pa përvojë praktike, në një kohë të caktuar kohore të realizojnë punë praktike në kushte reale, me çka do të bëhen me lehtë të konkurueshëm dhe më lehtë më pas do të munden të kyçen në tregun e punë, kështu deklarohen nga Qeveria e Maqedonisë pasi që në seancë qeveritare e miratuan propozim-ligjin për praktikë, njofton Portalb.mk.

Propozim-ligji parashikon që praktikanti gjatë punës praktike të punëdhënësit të marrë kompensim mujor prej 42% deri në 74% nga paga minimale, për punën praktike deri në 3 muaj.

Propozim-ligjin që e ka miratuar Qeveria, do ta dërgojnë në Kuvend për procedurën e mëtutjeshme.