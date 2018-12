Qeveria kërkon ndihmë teknike dhe financiere nga donatorët e huaj në luftën kundër ajrit dhe zbatimin e planit dy vjeçar kombëtar që pritet të ulet ndotja e ajrit për 50%.

Mjetet kombëtare që janë siguruar nga buxheti, siç u theksua në konferencën e sotme e organizuar nga Qeveria,l nuk janë të mjaftueshme për t’u zbatuar Plani për luftën kundër ndotjes së ajrit, dhe është e nevojshme edhe ndihma teknike dhe dhënia e përvojave pozitive nga shtetet evropiane për menaxhimin e këtij problemi global.

Nga Qeveria njoftojnë ndihmë në ndryshimi i sistemeve të vjetra ekologjike për nxehje me sisteme të reja ekologjike në institucionet publike dhe në amvisëri, subvencione për blerjen e automjeteve ekologjik dhe vendosjen e plinit, duke shpresuar se do të sillet edhe ligj ku do të ndalohet shfrytëzimi i qymyrit si mjet për nxehje.

“Qytetarët nuk duan të ndotin, por ne duhet t’u ndihmojmë dhe këtë do ta bëjmë me subvencionimin e burimeve ekologjike, me rritjen e efikasitetit energjetik në objekt, dhe shpresoj se do të marrim mbështetje konsesuale në Kuvend për t’u sjellur ligji për shfrytëzimin e qymyrit si burim i nxehjes. Kjo do të jetë një masë e rreptë që nuk duhet të shfrytëzuar nga aspekti i sociales, por nga aspekti i mbrojtjes së mjedisit jetësor si një nga kompetentet kyçe”, deklaroi zëvendës-ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Jani Makraduli para fillimit të konferencës.

Sipas zëvendës-kryeministrit Bujar Osani, që është edhe koordinator kombëtar i ndihmës ndërkombëtare, ndotja e ajrit nuk mund të zgjidhet me shkop magjik dhe me vendime aty për aty, por të nevojshme janë strategji të gjata dhe të shkurta me sërë masash dhe aktivitet për tejkalimin e plotë të këtij problemi.

“Edhe tani kemi aktivitet individual të donatorëve përmes projekteve të ndryshme, por është e rëndësishme edhe ato të plotësohen në përputhje me strategjinë tonë dhe të mos mbivendosen”, tha Osmani./Telegrafi/