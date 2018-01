Qeveria nis me punësimet e reja, konkurs për gati 100 punësime në Drejtorinë e Rrugëve

Me fillimin e vitit të ri ka nisur shpallja e konkurseve për realizimin e punësimeve të reja.

Qeveria ka projektuar buxhet për punësime në disa drejtori por edhe institucione të tjera,

duke mos qenë shifra të larta.

Bëhet e ditur se këto punësime kryesisht do të përfshijnë aktivistë partiak, që së fundi kanë

qenë të pakënaqur nga LSDM lidhur me mosrealizimin e punësimeve të reja, përveç

kontratave menaxheriale nëpër disa dikastere ministrore, për aktivistë të shoqërisë civile

dhe aktivistë të ish-lëvizjes qytetare “Revolucioni Laraman”. Një pjesë e tyre u përfshin si

zëdhënësa, këshilltarë, ekspertë IT dhe shërbime tjera.

Por tani ka dalur konkursi i parë për aktivistët e niveleve të ulta. Bëhet fjalë për një konkurs

nga Ndërmarrja publike për Rrugët e Maqedonisë, e cila ka shpallur konkurs për 93 të

punësuar.

Konkursi do të zgjas deri më 9 maj. 74 vende janë paraparë për inkasantë në pikat e

pagesës rrugore, ndërsa pjesa tjetër për punësim në sektorin për kontroll të

komunikacionit.

Këto punësime janë realizuar për shkak se një pjese të të punësuarve me kontrata, u kanë

skaduar ato dhe se është shpallur konkurs edhe për shtimin e numrit. (INA)