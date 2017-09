Qytetarët e kanë zbuluar propagandën e ortakëve të deridjeshëm, VMRO dhe BDI

Tanimë kandidatët e nominuar për kryetarë komunash nga radhët e ortakëve të deri djeshëm në pushtet qendrorë Vmro-Bdi, në veçanti ata që rikandidohen, sikur po FSHEHIN PAHËN e partive të tyre, duke u ndejtur të turpëruar për konceptin politik mbase edhe duke qenë edhe pjesëmarrës në MEGA KRIMINALITETIN dhe MEGA SHPËRDORIMET e shkaktuara gjatë dekadës së kaluar. Disa prej tyre nga të dyja blloqet po etablojnë pi-ar propagandues si dhe slogane të INDIVIDUALIZUARA se gjoja akoma janë autoritativë. Andaj po shihen slloganet se jemi #me këtë apo atë , #nambështesin këto apo ato.

Ky veprim i INDIVIDUALIZMIT për të shpërfaqur mbi partinë do t’u kthehet bumerang saqë edhe vetë kanë për tu habitur. Në radhë të parë do të humbin votat e atyre që veten e ndjejnë konceptualisht të lidhur për partinë, sado pak të jenë ata në numër. Fundja sloganet e personalizuara nuk mund të zbehin LLOGON e fushatës së subjektit politik, ajo përsëri do të jetë më e dukshme dhe do ti margjinalizojë logot e personifikuara.

Pra garuesit të cilët më shumë po i japin etablim personalizimit dhe pastaj ndryshe paraqiten në fushatë duke u thirrur në mënyrat më poltrone jo në partinë por në ekzagjerimin e personalitetit të liderit të partisë DO TË PËSOJNË NË REZULTAT, sepse vetëdijësimi i qytetarëve për detektimin e logjikave të tilla mashtruese vjen e po rritet çdo ditë e më tepër.

Trendi i Ndryshimit do të vazhdojë, kjo është veç më e sigurt…Bastionet tanimë veç janë shembur seriozisht! /Qenan Aliu