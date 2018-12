Destinacioni më i shpeshtë i qytetarëve nga Maqedonisë është Gjermania. Kjo për shkak se ky vend u ofron mundësi pune të rinjve tanë me paga shumë më të larta, krahasuar me ato të vendit tonë. Kohëve të fundit në media është përfolur se nga fillimi i janarit të vitit që vjen do të hyjë në fuqi një ligj i ri, i cili do të mundësoje vende pune për qytetarët e shteteve jo anëtare të BE- së, me kushtet e njëjta si ato të BE. Ambasada gjermane në Shkup mohon se një e drejtë e tillë do tu mundësohet qytetarëve të Maqedonisë. Ajo pohon se bëhet fjalë për lajm të rrejshëm.

Lajmet lidhur me gjoja ligjin e ri i cili hyn në fuqi më datën 1 janar 2019 nuk janë të sakta. Qytetarët e shteteve jo anëtare të BE-së si edhe deri tani, ashtu edhe pas 1 janarit duhet të pajisen me vizë valide për punësim në Gjermani. Kërkesa për këtë lloj vize parashtrohet vetëm në Ambasadën gjermane në Shkup dhe viza merret gjithashtu vetëm në ambasadë- thonë nga Ambasada gjermane në Maqedoni.

Nga Qendra për punësim “Kontekst” nga Shkupi sqarojnë se ligji i ri i punës do të hyj në fuqi nga viti 2020 për fuqinë punëtore të kualifikuar. Qytetarët që duan të punojnë në Gjermani duhet të njohin mirë gjuhën gjermane, në nivelin A2 dhe B1. Nga atje thonë se gjatë vitit 2019 do të bëhen përgatitjet për ndryshimet e ligjit dhe se të interesuarit të mund të përmirësojnë njohjen e gjuhës.

Të gjithë do të mund të punojnë, pa marrë parasysh janë nga Filipinet, nga Bosnja e Hercegovina apo ndonjë vend tjetër, megjithatë duhet vërtetuar kualifikimi. Ajo që thuhet se tani mund të shkohet pa viza, nuk është e vërtetë. Për punë përsëri duhet vizë, gjithçka shkon nëpërmjet ambasadës përsëri. Më 19 dhjetor është pranuar propozimi për ligjin e ri, pra tani do të përpunohet, duhet pasur kujdes- deklaroi Aleksandra Bozhinovska- Qendra për punësim “Kontekst”.

Qytetarët fajin për largimin e të rinjve nga vendi ia faturojnë qeverisë dhe politikanëve.

“Me këtë kryesi që e kemi është problem, fillimisht duhet ata të ndryshojnë diçka. 00:55-01:06 Këtu nuk iu ofrohet punë, është punë inati pak me politikanët këtu, tua lëmë të gjitha njëherë pastaj do të shohim çka do të bëhet”.

“Me siguri qeveria nuk punon aq sa duhet në qoftë se ikin ata, po të punonte qeveria, të kishte vende të lira të punës besoj se do të rrinin këtu edhe të rinjtë. Kam edhe unë disa familjarë si të gjithë shqiptarët e Maqedonisë. 90% e të rinjve janë të interesuar të shkojnë në vendet evropiane”.

Të dhënat e organizatave të ndryshme thonë se interesimi i të rinjve për të ikur nga vendi sa vjen e shtohet. Numri më i madh i të rinjve që largohen nga shteti sipas përkatësisë etnike janë shqiptarë, edhe atë rreth 70%./Alsat-M/