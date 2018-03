Qytetarët e Tetovës dhe Gostivarit nuk mund të marrin patenta, ja arsyeja

Qytetarët e Tetovës dhe Gostivarit prej muajsh nuk mund të marrin licencë për patentë shoferë.

Siç njoftojnë disa prej kandidatëve për Televizionin Shenja, fillimisht me javë të tëra kanë pritur në radhë për të hyrë në provim, ndërsa tani janë bllokuar totalisht për shkak të skadimit të licencës së komisionit për provime. Kandidatët ka kohë që kanë përfunduar orët teorike dhe praktike. Por, pritja e tyre si duket do vazhdojë të zgjasë edhe më tej, pasi nga Ministria e Punëve të Brendshme nuk japin një afat se kur se kur do të përfundojë pritja e kandidatëve për të marrën lejen për vozitje.

Ministria e Punëve të Brendshme

“Ju informojmë se Qendra për Provime Tetovë, në përputhje me Licencën ka qenë e autorizuar të organizojë testimet për leje për vozitje deri më 28.02.2018. për rajonin e Tetovës dhe Gostivarit. Nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme ka qenë i publikuar Konkursi Publik për zgjedhjen e personit juridik për fitimin e Licencës për Qendrën për Provime, pas çka procedura për të njejtën është në vazhdimësi”.

Në Tetovë dhe Gostivar janë rreth 2000 kandidatë të cilët janë në pritje të marrjes së licencës për vozitje. Mirëpo meqenëse licencës së Qendrës së tanishme për Provime i ka skaduar afati dhe Konkursi Publik ende nuk është mbyllur, kandidatët nuk do të mund të marrin leje për vozitje. Ndërkaq, automatikisht nuk mund të ketë edhe paraqitje të kandidatëve të rinj.

Qytetarë të shumtë ankohen se pritja e tyre është stërzgjatur, ndërsa askush nuk u sqaron atyre se cili është shkaku i pritjes dhe deri kur do të zgjasë e njejta.