Qytetarët kërkojnë të “goditen” edhe narko dilerët e Shkupit si në Tetovë

Qytetarët e përshëndesin aksionin e madh të policisë së Tetovës kundër narko-dilerëve në këtë qytet. Të anketuar nga Gazeta Lajm, ata kërkojnë që aksione të tilla të ndërmerren edhe në Shkup dhe në qytete tjera.

Nuk pranojnë të flasin me emër mbiemër, sepse frikohen nga “lidhjet e forta” që sipas tyre kanë narko-dilerët me policinë dhe me politikën.

Mirëpo e vlerësojnë të domosdoshme që aksione policore të realizohen sa më shpejtë.

“Në lagjen time droga shitet para syve të policisë. Bile shumë policë dhe inspektorë rrijnë tan kohën bashkë me ta. Nuk e di si me i than ksaj pune, veç mjer të rinjtë. Dita ditës po shtohet numri i narkomanëve”, thotë një shqiptar nga gazi Baba e Shkupit.

Njëjtë ankohen edhe maqedonasit.

“Apeli im është që sa më shpejt të ndërmerret një aksion kundër dilerëve edhe në Shkup. Është mbushur lagjja me narkomanë e me narko dilerë. Natën nuk guxojmë të dalim as te hymja e banesës. Polici në të gjitha anët, kurse narko-dilerat shesin drogën lirshëm. Kësaj dukurie duhe t’i thuhet Stop”, thotë një qytetar maqedonas i lagjes Kisella Vodë.

Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se aksioni i filluar në Tetovë do të zgjerohet edhe në qytetet tjera. Nga MPB theksojnë se lufta kundër tregtisë me drogë është permanente, por zotohen se periudhën në vijim do të merr hov edhe më të madh.

Ndërkohë “lufta” kundër narkodlierëve në Tetovë ka vazhduar edhe ditën e djeshme.

Gjatë kontrollit ndaj B.S., në xhepin e pantallonave është gjetur një ziper-qese me marihuanë, prej ku edhe është munduar të ik, por menjëherë është kapur nga policia, derisa nën ulësen e shoferit në veturë, është gjetur një qese e grisur me kokainë. Tre personat janë privuar nga liria, ndërsa droga e gjetur është fotodokumentuar dhe bashkë me veturën, janë marrë për ekspertizë. Pas zbardhjes së plotë të rastit, do të pasojnë edhe padi adekuate. Nga policia e Tetovës njoftojnë se në të njëjtën rrugë, janë privuar nga liria 24vjeçari Sh.S. nga Tetova dhe 21-vjeçari E.R. nga fshati Gjurgjevisht i Gostivarit. Gjatë kontrollit të tyre, nga personi Sh.S. janë marrë tre paketime me marihuanë, të cilat janë dërguar për ekspertizë. Pjesëtarët e policisë nga SPB-Tetovë, të mërkurën mbrëma në fshatin Çegran kanë privuar nga liria personin Sh.F. 25-vjeçar, tek i cili është gjetur një paketim me marihuanë. Pas zbardhjes së plotë të rastit, ndaj personit Sh.F. do të lëshohet kallëzim penal, informojnë nga policia