Qytetarët për Lajm TV: Vendimin për referendumin s’e marrin nga ndikimet partiake (VIDEO)

Qytetarët e Republikës së Maqedonisë janë të ndarë në mendime sa i përket daljes në refendumin e 30 shtatorit. Disa janë pro, disa janë kundër. Të dy palët arsyetojnë vendimin që kanë marrë dhe këmbëngulin që vendimi është personal dhe se mendimi i tyre nuk ka inspirim thirrjet partiake.

“Nuk e di, do ta shohim. Do të dalim, pastaj ta shohim se çfarë do të ndodhë”, tha një qytetare.

“Do të dal për të votuar, duke u mbështetur në bindjen time. Mund të votojmë edhe “PËR” por vështirë me këto parti politike sepse nuk janë aq të angazhuara”, pohoi një qytetar.

“Nuk do të dal, jo që bojkotoj por nuk do të dal, nuk kam çfar të votoj”, deklaroi shkurt një tjetër qytetar.

“Normalisht që do të dal, duhet të gjithë të dalin. Të gjithë shtetasit e Republikës së Maqedonisë. Do të votoj sipas bindjes time”, veçoi një qytetar.

“Të të them të drejtën nuk e di. Më ka ardhur më në maje të hundës. Për të votuar të them të drejtën do të mendohem deri më tani vetëm për BDI-në kam votuar”, deklaroi një qytetar i përkatësis rome

“Nuk do të dal, shkaku se kjo Qeveri nuk më pëlqen. Po bën punë të këqija”, theksoi mes tjerash një qytetar.

“Do të vendos të dielën, aty do e shohim”, deklaroi një I moshuar.

“Mendimi im personal është që refendumi nuk është ndonjëfar treguesi për ardhmërinë e MAqedonisë në aspektin negativ, për atë unë do ta bojkotoj këtë referendum. Sepse mendoj se e gjithë e ardhmja e Maqedonisë është e rezikuar gjithashtu të rezikuar janë edhe identiteti dhe gjuha”, tha mes tjerash një vajzë e re e cila më tutje theksoi se nëse duhet që Maqedonia të inkuadrohet në NATO dhe BE duhet të inkuadrohet si Maqedoni dhe jo si Veri.

“Në refendum do të dal, duke u mbështetur në bindjen time. Ky referendum është referendum I cili na i hap rrugët në të gjithë Evropën. Jam “PËR” sigurisht”, tha qytetari, I cili tha se ata që nuk do të dalin të votojnë do të bëjnë një gabim të madh.

Partnerët e koalicionit qeveritar, LSDM, BDI, BESA, PDSH, dhe opozitarja ASH, kanë zhvilluar fushatë pro refendumit. Kurse opozitarja maqedonase, VMRO-DPMNE nëpërmes komunikatave të lëshuara për media janë shprehur se do i lënë qytetarët të lirë të vendosin se vallë duhet votuar ose jo.