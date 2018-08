Qytetari ja thot në sy Ahmetit “As Millosheviçi s’na ka bo më keq”

Ahmeti si mysafir në Click Plus ka qenë në siklet nga një qytetarë i cili i drejtoi pyetje të drejtpërdrejt:

Çka ndodhë me rastin ,,Alfa”? Kaq vite drejtësia s’po funksionon dhe një njeri i pafajshëm po vuan denimin. Zotëri.Ahmeti a ka mundësi të na tregoni kur do zgjidhet ky rast sepse u bë shumë gjatë, njerëz të pafajshëm qëndrojnë në burg. Ju na keni premtuar dhe asgjë s’keni bërë.

Ai më tej vazhdoj duke përmendur fakte se bëhet fjalë për rast të montuar politik duke thënë se në pozitë kaq të keqe shqiptarët s’kanë qenë asnjëher. Qytetari, më tej bëri një krahasim të kohës së sotëshme me atë të represionit të madh serb të viteve të 90-ta. “As Millosheviçi s’na ka bo më keq se kaq”.

Ahmeti u përgjigj dukshëm i shqetsuar duke thënë se kemi formu një komision në parlamentar për të cilën do të angazhohen pjesëtar të BDI-së dhe pritet zgjidhje në kohë të afërt.

https://youtu.be/hDauv7jxMSI