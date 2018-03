Qyteti i Shkupit njofton për projektin e radhës

Qyteti i Shkupit do të ndërtojë një zinxhirë teleferik që do të zbresë nga Muzeu i Artit Bashkëkohor në Kala, përmes lumit Vardar në Parkun e Qytetit pranë stadiumit, transmeton gazeta Lajm.

Sipas projektit, do të jetë në gjatësi prej 400 metrash, do të pajiset me pajisje të përshtatshme sigurie dhe sistem frenimi që do të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes. Tenderi për ndërtimin e teleferikut do të shpallet në pranverë dhe do të operohet nga NTP “Shkup” ose ndonjë koncesioner private.

“Për ndërtimin e kësaj përmbajtjeje të re turistike dhe rekreative, planifikohet të harxhohen mes 2 dhe 3 milion denarë. Procesi i ndërtimit nuk parashikon ndërtimin e ndërtesave që do të zinin hapësirë shtesë në pikat fillestare dhe në fund të telit, “thonë nga qyteti i Shkupit.

Qyteti i Shkupit thotë se ata po shqyrtojnë mundësinë e ndërtimit të një teleferiku tjetër që planifikohet të gjendet në kanionin Matka, por për shkak të pengesave administrative që përfshijnë përfshirjen e disa institucioneve, zbatimi i këtij projekti do të kërkojë një periudhë më të gjatë kohore.

Zippline në Shkup do të rrisë ofertën turistike dhe rekreative të qytetit dhe pa dyshim do ta vendosë Shkupin në mesin e qyteteve moderne evropiane të dedikuara për promovimin e turizmit përmes ndërtimit të objekteve atraktive me potencial për të tërhequr turistë të rinj nga vendi dhe rajoni”, thuhet në kumtesën e Qytetit.