Radeski humb sfidat me Sheriff-in

Kualifikimi historik në turnin e dytë të Champions, ka lënë gjithsesi pasoja për Shkëndijën. Festa mes drithërimave në Uells përballë The Neë Saints u shoqërua edhe nga dëmtimi i sulmuesit Marjan Radeski.23-vjeçari u lëndua në minutat shtesë të sfidës, atëherë kur loja u ashpërsua dhe Shkëndija mbrojti portën nga pësimi i golit të pestë, i cili do të bënte që fituesi i duelit të zgjidhej pas shtesave apo ndoshta edhe penalltive.

Dëmtimi në gju bën që Radeski të humbasë dy sfidat e radhës me Sherif Tiraspolin. Moldavët do të paraqiten për ndeshjen e parë në Shkup më 24 korrik, ndërsa takimi i kthimit do të luhet më datë 31 korrik.

Klubi kuqezi njoftoi se për shkak të problemit në gjurin e djathtë, stafi teknik nuk do të mund të mbështetet te kontributi i sulmuesit të krahut për këto përballje. Pas vizitamje të specializuara mjekësore, Shkëndija dhe Radeski janë në pritje të rezonancës magnetike.Vetëm kështu do të përcaktohet qartë dëmtimi që ka pësuar 23-vjeçari dhe periudha që nevojitet për rikuperimin e plot dhe rikthimin e tij në fushë. Për të tentuar mrekullinë edhe përballë Sherif Tiraspol, tetovarët do të mbështeten te kualiteti dhe golat e Besart Ibraimit, Izair Eminit dhe brazilianit Stenio Junior.