Radhë të gjata pritjeje në vendkalimin kufitar “Tabanoc” (Video+Foto)

Kolona ta gjata automjetesh, te radhitura ne 4 korsi (traka) janë duke pritur per te kaluar vendkalimin kufitar “Tabanoc”. Jane pikerisht turistet e shumte, ata qe po presin me shume prej 30 minuta deri ne 45 min, per ta braktisur Maqednine, njofton Gazeta “Lajm”, nga “Tabanoci”. Kjo pritje edhe për shkak të fluksit të madh të mërgimtarëve të cilët shpejtojnë të kthehen për ta kapur ditën e punës nëpër vendet ku punojnë. Autoritetet kufitare dhe dokanore në “Tabanoc”, po punojnë me kapacitet të plotë dhe intenzivisht./Lajm