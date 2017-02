Radikalizohen maqedonasit e afërt me qeverinë VMRO-BDI, kërkojnë luftë të re! (Foto)

Aktori Vllado Jovanovski në profilin e tij në “facebook”, kërcënohet me luftë dhe pyet se sa kushton një kilogram eksploziv plastike në tregun e zi, duke akuzuar se lideri i LSDM-së, Zoran Zaev ka nënshkruar ndonjë marrëveshje, transmeton Gazeta Lajm. Jovanovski e quan Zaevin “Fausti nga Murtina” (Murtina është fshati i lindjes së Zaevit”.

“FAUSTI NGA MURTINA KA NËNSHKRUAR. Me dorën e tij e ka nënshkruar marërveshjen. E ka nënshkruar me gjakun e ‘branitellave’ të rënë, në luftërat e tanishme dhe ato të kaluara. Këtij shërbëtori, votën ia dhanë 350 mijë qytetarë të hutuar. Ka edhe të tillë që thonë se djalli I ka mashtruar, se nuk kanë qenë të vetëdijshëm. Sido qoftë, pas q..jes, nuk ka pishman. Vetëm se dëmin që e bëri ajo pykë, është e madhe. DO TË KETË LUFTË! LUFTË TË RE DO TË KETË! PYKOOO, ASKUSH NUK DËSHIRON TË JETË NË LËKURËN TËNDE”, ka shkruar Jovanovski, për të cilin opozitarët maqedonas thonë se është i afërt me qeverinë VMRO-BDI.