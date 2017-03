Rafael Nadal një legjendë, 1000 ndeshje si profesionist

Të arrish numrin 1,000 ndeshjeve si profesionist në tenis nuk është një gjë e lehtë, shifër të cilën shumë pak tenistë e kanë arritur deri më tani. Një nga faktorët për t’ia dalë mbanë është të jesh konstant dhe të arrish deri në fazën finale të turneve. Një prej tyre është spanjolli Rafael Nadal, që sot është bërë tenisti nr.11 që arrin kuotën e 1,000 ndeshjeve si profesionist. Dhe së shpejti pritet të ngjisë të tjera pozicione. Karriera 15-vjeçare e Nadal ka nisur në vitin 2003, në Majorka, kur zhvillonte sfidën e parë ndaj Ramon Delgado. Nga ajo kohë, ai ka arritur 822 fitore në fushë dhe ka humbur në 178 ndeshje, duke fituar 825 të ndeshjeve të luajtura, shifra vërtet të frikshme.Tenisti spanjoll Rafael Nadal“1,000 ndeshje janë vërtet shumë, një rezultat fantastik për mua. Janë shumë ndeshje të luajtura dhe për fatin tim të mirë, kam fituar po kaq shumë. Kjo tregon se kam patur një karrierë të gjatë dhe pozitive, ndaj jam i kënaqur dhe i motitvuar që kam luajtur kaq gjatë, duke kënaqur edhe fansat. Por premtoj se do të vazhdoj të luaj ende edhe për shumë kohë”, u shpreh sot nga turneu i Majemit tenisti spanjoll Rafael Nadal. Ai pranon se nuk e ka menduar ende tërheqjen nga sporti, madje Nadal shton se për të është shumë herët kjo fjalë. “Nuk e kam aspak idenë se çfarë do të thotë të tërhiqem nga sporti. Kur të vijë momenti do të jem unë ai që do të vendos dhe jo të tjerët. Kjo vlen për të gjithë. Kam 15 vjet që luaj dhe e di që jo gjithnjë kam qenë i përkryer, por jam i kënaqur nga çfarë kam arritur”, tha Nadal.Tenisti spanjoll Rafael Nadal ne Roland GarrosTenistët me mbi 1000 ndeshje1 – Jimy Connors, 1535 ndeshje2 – Roger Federer, 1339 ndeshje3 – Ivan Lendl, 1310 ndeshje4 – Guillermo Vilas, 1215 ndeshje5 – Andre Agassi, 1144 ndeshje6 – Ilie Nastase, 1085 ndeshje7 – John McEnroe, 1075 ndeshje8 – Stefan Edberg, 1071 ndeshje9 – David Ferrer, 1033 ndeshje10 – Brian Gottfried, 1004 ndeshje11 – Rafael Nadal, 1000 ndeshje

