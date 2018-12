Kosova dhe Shqipëria do të përballen për herë të parë në eliminatorët e Euro 2021 në Slloveni dhe Hungari. Të dyja përfaqësueset bëjnë pjesë në grupin 3 së bashku me Anglinë, Austrinë, Turqinë dhe Andorrën. Ndeshjen e parë Kosova e ka më 5 qershor 2019 kundër Andorrës si mysafirem kurse me Shqipërinë do të takohen me 15 tetor 2019 po si udhëtuese.

“Grupi është shumë i fortë, por ne do të japim maksimumin. Është ende herët të flasim për shanset e Kosovës dhe ndeshjet me Shqipërinë. Për mua Anglia është favorit i grupit tonë”, ka deklaruar seleksionuesi i Kosovës U21, Rafet Prekazi për Lajm.

Orari i Kosovës për ndeshjet kualifikuese Euro 21:

05 06 2019 Andorra-Kosova

11 06 2019 Kosova-Turqia

09 09 2019 Anglia-Kosova

15 10 2019 Shqipëria-Kosova

15 11 2019 Austria-Kosova

27 03 2020 Kosova-Shqipëria

04 09 2020 Kosova-Anglia

08 09 2020 Turqia-Kosova

09 10 2020 Kosova-Austria

13 10 2020 Kosova-Andorra