Rama e “sakrifikoi” për Bashën, Xhafaj i shkon në zyrë

Ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj pas marrëveshjes mes Ramës dhe Bashës ka shkuar në zyrën e kryeministrit ku prej disa minutash po zhvillon një takim.

Burime nga kryeministria bëjnë me dije se bashkë me ministrin e Brendshëm është edhe kreu i Policisë së Shtetit Haki Çako.

Ky takim vjen pas arritjes së paktit PD-PS, ku Xhafaj është shkarkuar nga detyra dhe postin e mnistrit të Brendshëm do ta marrë PD.

Xhafaj u emërua ministër i Brendshëm dy muaj më parë, pas shkarkimit të Sajmir Tahirit.

Biseda besohet se ka të bëjë me lëvizjet që do të bëhen në bazë të paktit që është nënshkruar me opozitën. /albeu.com/