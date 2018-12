Kryeministri Edi Rama zhvilloi sot pasdite një inspektim edhe në godinat e Qytet Studentit. Ai u shpreh se aktualisht ka filluar puna në 9 konvikte në Qytetin Studenti, ndërsa tha se ambicia e qeverisë është që të gjithë konviktet e Shqipërisë të kalojnë në një stad tjetër.

“Në Qytetin Studenti, ku edhe aty është ngritur kantieri i parë i konvikteve, falë një projekti me Agjencinë turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA) dhe me fonde të buxhetit të shtetit shumë shpejt do të krijohen kushtet optimale akomoduese për studentët.

Atyre që e kanë shkruar pikën 1 të 8 kërkesave të studentëve, u them se plani ynë për përmirësimin e kushteve në konvikte, ka nisur të zbatohet kohë më parë. Por, nga ana tjetër kjo pikë e artikuluar së fundmi si një kërkesë e studentëve, është një shtysë e nevojshme për të ecur më shpejt”, shkruan kryeministri në Facebook.

Rama tha se synohet që deri në fund të mandatit qeverisës, Qyteti Studenti por edhe të gjitha konviktet në vend, të jenë transformuar dhe të ofrojnë kushte dhe standarde optimale për studentët.

“Me aktin normativ i kemi kaluar Bashkisë së Tiranës 3 mln dollarë për të vazhduar me konviktet. Ambicia është që brenda mandatit të gjitha konviktet e Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë të vijnë në standarde optimale, me kushte optimale, duke pasur parasysh që janë godina ekzistuese. Do të vijojmë paralelisht me Bashkinë e Tiranës projektin për kampusin universitar që sidoqoftë është një problem më vete sa i takon pronësisë.

Dhe kjo është arsyeja pse kampusi nuk është nisur dot sepse kemi një situatë shumë të rëndë me pronat, me privatizimet e bëra, me llotot e klubet, pra një katastrofë. E rëndësishme është që jemi shumë të qartë se çfarë do të bëjmë”, deklaroi Rama.