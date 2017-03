Rama paralajmëron median italiane: Do ju hedh në gjyq! Ja përgjigja e tyre!

Zyrtarisht nuk ka asnjë reagim për median në Shqipëri, por qeveria e Edi Ramës ka vendosur që të përgjigjet duke kërcënuar “Pianeta Italia News”.

Me anë të ambasadores së Shqipërisë në Romë, qeveria i ka dërguar një letër redaksisë së agjencisë italiane që ka bërë edhe zbulimin e zhdukjes së 1300 kontenierëve me lëndë kimike.

Ja çfarë shkruan ambasadorja e Shqipërisë në Romë:

Kërkesë për përgënjeshtrim dhe një parlajmërim sipas Nenit 8 L. 48/1948

Më datë 28.02.2017, në të gjithë median dhe portalet shqiptare online është përhapur me shpejtësi një lajm që kishte si burim informacioni artikullin e publikuar në portalin online pianetaitalianews.it, me titull “Mbetjet connection, pista shqiptare”.

Nëntitulli shkruante “… biznesi i mbetjeve alarmon popullsinë shqiptare, ndërsa politika vihen në dispozicion të lojës së trafikantëve të plehrave… Gjykata italiane dëshiron të shohë qartë, por po hetohet edhe në Shqipëri”.

Artikulli vazhdon, duke raportuar se “… hetime të rezervuara shumë shpejt do të arrijnë në fazën kryesore, përshpëritet në korridorët e Pallatit shqiptar të Drejtësisë”.

Në pjesën e fundit, artikulli konkludon me frazën e mëposhtme:

“Gjurmimi i i përgjegjësisë çon drejt pallatit të pushtetit në Tiranë dhe i bën thirrje përgjegjësisë politike të vendit të shqiponjave”.

Gjërat rëndohen më tepër duke i bashkëngjitur foton e kryeministrit shqiptar një fotoje të landfillit të Dresias në Shkup.

Shkrimi nuk i korrespondon të vërtetës.

Menjëherë pas publikimit të lajmit në Shqipëri, Prokurori i Përgjitshëm i Republikës z. Adriatik Llalla, më 28.02.2017, deklaroi “nuk ekziston asnjë hetim lidhur me lajmin e përhaur sot, rreth mundsisë së hyrjes ilegale të kontejnerëve me mbetje. Më tej saktësoshet se në takimin e Prokurorit të Përgjithshëm z. Adriatik Llalla me Prokurorin italian të Anti-Mafias, z. Franco Roberti, nuk është diskutuar për një çështje të tillë”.

Diskreditimi rezulton në Itali – dhe edhe më tepër në Shqipëri – i shtrirë dhe shumë i përhapur. Media shqiptare ka dënuar dhe stigmatizuar vepritmtari të palighshme të atribuar direkt qeverisë dhe në veçanti kryeministrit, me një impakt të rëndë mbi ekuilibret politikë e socilë në vend.

Edhe më i rëndë rezulton dëmi i imazhit të Republikës së Shqipërisë dhe konteksualisht fyen vendin që ambasadorja e nënshkruar ka nderin të përfaqësojë.

Dëmet që pasojnë janë të të njëjtin intensitet dhe shtrojnë nevojën e një përgënjeshtrimi të lajmeve të rreme.

Duke ju ftuar të verifikoni, çka është detyrë dhe përgjegjësi ligjore e juaja, vërtetësinë e lajmit të përhapur, ju kërkoj formalisht të publikoni me të njëjtat karakteristika tipografike një përgënjeshtrim të qartë të asja që është raportuar në mënyrë të rremë nga gazetari (të cilit i është dërguar një kopje e kësaj kërkese), sipas ligjeve italiane e ndërkombëtare.

Në veçanti Neni 8 L 48/1948 edhe modifikime e tij të mëpasme, përcakton detyrimin e redaktorit përgjegjës të vendosë në të njëjtën faqe ku është raportuar lajmi përgënjshtrimin dhe deklarata e referimit që duhet të botohen me të njëjtat karakteristika tipografike.

Ju vë në dukje që ushtrimi i të drejtës së kronikës lejohet dhe është subjekt i tre kushteve thelbësore:

– Përputhja e fakteve të treguar dhe atyre të ndodhur (parimi i të vërtetës),

– Përputhja e formës me të cilën janë ekspozuar (parimi i përmbajtjes)

– Dobia shoqërore e informacionit (parimi i lidhjes me çështjen).

Ambasadorja e nënshkruar mendon se respektimi i parimeve është i detyruar dhe legjitimon kërkesën e paraqitur.

Me nderime

Ambasadorja e Republikës së Shqipërisë

Dr. Anila Bitri

‘Pianeta Italia News’ i përgjigjet Ramës

Pas letrës që ka marrë nga ambasada e Shqipërisë në Romë, Pianeta Italia News ka dhënë edhe përgjigjen e vet në lidhje me kërcënimet që ka marrë nga qeveria e Edi Ramës.

Me një artikull të shkurtër, media italiane është shprehur se dokumentet dhe faktet nuk mund të kundërshtohen, ndërsa sipas tyre, dikush duhet të mbajë përgjegjësi për zhdukjen e 1300 kontenierëve me plehra dhe lëndë kimike.

Ja çfarë shkruar redaksia e Pianeta Italia News

Një përgjigje për shqiptarët

Por ja që ne nuk jemi një ‘Web inekzistent’!

Të paktën kështu thonin disa televizione shqiptare që trajtuan hetimin tonë dhe e duke u shprehur për rolin e papërfillshëm të një punë gazetareske investigative për të zbardhur një prej ngjarjeve më të rrezikshme dhe të frikshme në lidhje me krimin ndaj ambientit në “vendin e shqiponjave” në Ballkan.

Dhe më pas një interesim shumë të madh, nga ana e televizioneve dhe gazetave dhe më shumë se 30 mijë klikime brenda 48 orëve për një artikull jo shumë të rëndësishëm për ne, në Itali, por për një çështje shumë të ndjeshme në Shqipëri në lidhje me dyshimet se dikush në politikë ka bërë ose ka ende interesa për të favorizuar “trafikantët e plehrave’.

Një shtyp i lirë në një vend të lirë, nuk bën asgjë më shumë se detyrën e tij, atë të informimit.

Nuk është “luftë politike” nëse kryeministri i Shqipërisë Edi Rama shkon në parlament dhe paraqit një ligj duke kërkuar që të lejohet importimi i mbetjeve dhe plehrave urbane e industriale, pasi mori votat e popullit të tij duke u shprehur me të madhe se “Shqipëria nuk do të bëhej tualeti i Europës”.

Dhe nuk e nevojshme që të flitet e të bërtitet për një “komplot” me prapavijë politike, kur faktet dhe dokumentet flasin vetë.

Ambasadorja e Shqipërisë në Itali i ka shkruar një letër redaksisë së “Pianeta Italia News” dhe është një nder i madh për ne që të kemi këtë lloj vëmendje.

Më shumë se paralajmërim ne ishim duke pritur një solidarizim dhe në fakt edhe një falënderim.

Gjithsesi ne kemi detyrën që të publikojmë letrën e saj, duke ruajtur pozicionet dhe shkrimet tona. Këtë po e bëjmë edhe për drejtësi, por edhe për të respektuar rregullat e lirisë së shtypit.

Por ne duhet ti themi zonjës Ambasadore se dikush – në këtë çështje – ka përgjegjësi politike të rëndësishme dhe ndoshta ato 1300 kontenierëve të zhdukur janë edhe preteksti se pse Republika e Shqipërisë nëpërmjet përfaqësuesve të saj të Parlamentit duhet të ngrejë një komision për të hetuar trafikun e plehrave, në të shkuarën, të tashmen dhe në të ardhmen sepse siç duket nuk ka pasur shumë vigjilencë në këtë punë.