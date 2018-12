Kryeministri Rama ka publikuar videon nga takimi në Fakultetin e Gjeologji Miniera.

Ndër të tjera ai u përgjigje dhe për pikën e parë të kërkesave.

“Pikat janë për gjithë por ka dhe gjëra specifike dhe këto duhen diskutuar se ky është momenti më i mirë për ti pasur të gjitha gjërat dhe e fundit para se pse plotësohen dot pikat, se s’merremi do vesh se kujt i themi e plotësuar, marrim pikën e parë lidhet me kontributin e taksapaguese për arsimin, dhe me përgjysmimin e tarifave shumë mirë. Por të dyja këto anë kërkojnë diskutim, e para pse s’bëhet dot 5 % sot as vitin tjetër as pas 3 vjetësh e para pse nuk është ky thelbi, ndërkohë që duhet të diskutojmë për përqindjen që merr arsimi nga buxheti.”-është shprehur ai në lidhje me rritjen e Buxhetit në masën 5 përqind të GDP-së”.

