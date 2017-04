Rama për Policinë e Shtetit: Ka rilindur, ndryshime rrënjësore me tre vite me parë

Kryeministri Edi Rama ka folur ditën e sotme nga parlamenti për policinë e Shtetit, për të cilën ai tha se në këto tre vite janë bërë ndryshme rrënjësore.

Ndër të tjera, kryeministri tha se grabitjet me dhunë dhe vrasjet janë ulur në minimumin historik në këto tre vite.

“Policia është pas 3 vjetësh e gjysmë një autoritet i rilindur, i respektuar, i besueshëm për publikun. Besueshmëria e konfirmuar më së miri nga anketimi i përvitshëm që bën BE ku sipas të njëjtit anketim në vitin 2013 Policia e Shtetit ishte institucioni më i pabesueshëm për qytetarët shqiptarë së bashku me prokurorinë e gjykatat ndërsa në vitin 2016 ishte institucioni më i besueshëm në rankimin e publikut, përbëjnë një arsye shumë të qartë që ne të ndihemi krenarë për çka kemi bërë me Policinë e Shtetit.

Krenaria jonë nuk është vetëkënaqësi dhe as mungesë vetëdije për çfarë duam të bëjmë. Nuk ka qenë e thjeshtë të ndërtojmë një Polici Shteti shumë më ndryshe nga ajo që gjetëm. Nëse e shohim sot Policinë e Shtetit me sytë e tre vjet e gjysmë më parë nuk ka asnjë krahasim të mundshëm nëse e shohim me sytë e asaj çfarë duam të arrijmë ka shumë për të bërë.

Në një fazë për t’i dhënë një përgjigje përfundimtare kujtdo që abuzon me uniformën e Policisë së Shtetit; në një fazë të re për t’i dhënë një përgjigje publikut në lidhje me cilësinë e Policisë së Shtetit. Nëse do t’i referohemi shifrave ato janë elokuente dhe nuk kanë nevojë për debat. Në këto 3 vjet e gjysmë kemi nivelin më të ulët historik të vrasjeve dhe grabitjeve me dhunë dhe jemi në një ulje të vazhdueshme të kriminalitetit të vogël. As që mund të diskutohet që sot policia e shtetit ka një kapacitet më të lartë për të luftuar krimin”, tha Rama.