Rama, Shqipëria me diasporën ka 4.2 milionë banorë

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka konfirmuar dje se Shqipëria me diasporën ka gjithsej

4’2 milionë banorë. Këto komente ai i bëri gjatë një bashkëbisedimi me gazetarët për 100

ditët e para të qeverisjes së dytë të tij, duke u fokusuar kryesisht tek prodhimi i certifikatave

që tejkalon shifrën prej 4.5 milionë kopje në vit.

“E shkruajta dje. Italia ka 70 milionë njerëz dhe prodhon më pak se 1 milion certifikata në vit.

Ne kemi, duke marrë dhe ata që janë jashtë, 4.2 milionë banorë dhe prodhojmë 4.5 milionë

certifikata, që është një çmenduri”, konsideron kryeministri Rama, i cili e konsideron të vonuar

heqjen e certifikatave si një detyrim për njerëzve për të marrë një shërbim të caktuar.

Ndryshe pavarësisht regjistrimeve zyrtare të popullsisë që bëhen në Shqipëri, Kosovë dhe

Maqedoni, asnjëherë nuk dihet sa shqiptarë ka në botë për shkak të shpërnguljeve të

vazhdueshme. Megjithatë ajo që dihet, është se shqiptarët në shumë vende të botës janë me

mijëra, ku disa thonë se në gjithë botën ata kapin shifrën e të paktën 10 milionë, konsideron

Ndërkaq, gjatë muajit janar të këtij viti INSTAT bëri me dije se Popullsia e Shqipërisë rezultoi

2.88 milionë. Kosova sipas rezultateve të vitit 2011 ka 1.8 milionë banorë rezident, që është

për 400 mijë më pak se në vitit 1991 kur regjistrimin e kishte bërë Serbia. Por sipas

statistikave, vetëm nga Shqipëria e Kosovës, në diasporën e vonë, jetojnë rreth 2 milionë

shqiptarë.