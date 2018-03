Ramadani erdhi te FC Shkupi, ja kur fillon me punë

Skuadra e Shkupit pas shkarkimit të trajnerit Ardian Nuhiu, edhe pse kishte disa oferta për trajner të ndryshëm vendor dhe ndërkombëtar, është vendosur që detyrën e trajnerit t’ia besoj Zekirija Ramadanit, i cili u pa si më i përshtatshmi që të udhëheq me ekipin, duke marrë parasysh se e njeh mirë skuadër me të cilin u rrit si futbollist, por edhe punoi me për dy vite (2014-2016).

Trajneri Ramadani pritet që me skuadrën të fillojë punën nga dita e enjte, ndërsa në stërvitjen e nesërme ekipi do të punojë nën drejtimin e ndihmës trajnerëve Orhan Abdi dhe Faruk Jonuz. Marrëveshja me trajnerin Zekirija Ramadani është nënshkruar me kontratë një vit e gjysmë.