Analisti politik Ramadan Ramadani ka ironizuar skajshmërisht me BDI-në dhe pretendimet e kësaj partie për të fituar përsëri komunën e Çairit.

Ramadani ka thënë se: “Kur thot DUI se do fitoje komunën Çair më duket si atë vjet kur Korea Veriore e pat fituar kampionatin botëror në futboll”.

Ai po ashtu edhe ditë të kaluar ka shkruar në lidhje me punën e deritanishme të BDI-së në Çair, duke thënë se “me 12 ditë fushatë nuk mbulohet 12 vjet taksirat”.