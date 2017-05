Ramadani me Trepçën 89 bëhet kampion i Kosovës

Trepça ’89 edhe praktikisht siguroi titullin e kampionit të Republikës së Kosovës, i pari në histori të këtij klubit. Festë e madhe në radhët e klubit mitrovicas, për faktin se e ka siguruar titullin tri javë pa përfunduar edicioni. Mitrovicasit shënuan fitore në Pejë me rezultat 2:0 ndaj Besës e cila nuk u paraqit me formacion komplet për shkak të telasheve që ka brendapërbrenda kolektivit. Otto John (45’) e Muharrem Jashari (89’) realizuan për fitoren e madhe.

’89-shi është udhëhequr nga tre trajnerë në këtë kampionat. Fillimisht Bekim Shotani e drejtojë ekipin, por në javën e katërt qe larguar për shkaqe familjare. Pas tij drejtimin e mori drejtori sportiv Veton Çitaku, duke varguar fitore pas fitore deri në fund të vjeshtës. Çitaku sërish rikthehet në postin e drejtori sportiv dhe Zekirja Ramadani emërohet kryetrajner. Ramadani një emër i njohur që kishte drejtuar me sukses të madh klubin shqiptar, Shkupi, me sukses udhëhoqi anijen e Trepçës ‘89, duke sjellë një model bashkëkohor të lojës dhe që rezultoi me titullin e kampionit. Mitrovicasit kryesojnë renditjen me 74 pikë, kanë 13 më shumë se Feronikeli, por kjo e fundit tani edhe matematikisht ka humbur shpresat për pozitën e parë. Ky është sukses i madh për Trepçën ’89, duke sjellë gëzim të madh në qytetin e ‘Minatorëve’ me rrethinë.