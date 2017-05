Ramos: Cardifi? I kam dërguar një ftesë Piqué-s, por nuk është përgjigjur”

Të shtunën, Real Madrid do të tentojë të mbrojë titullin kampion i Champions League përballë Juventus-it të Torinos në finale të kompeticionit. I ftuar në emisionin “El Patridazo” mbrojtësi i “Los Blancos”, Sergio Ramos ka folur mbi takimin shumë të rëndësishëm për djemtë e Zinedine Zidane. “Nuk është më e vështira, çdo finale ka diçka ndryshe. Juve dhe Atletico janë dy rivalë që kanë shumë ngjashmëri”.

Por ylli i klubit “merengues” nuk ka harruar të shigjetojë njeriun me të cilin shkëmbimi i batutave nuk njeh pushim. “I kam dërguar një ftesë Pique-s, por nuk është përgjigjur”, tha me ironi Sergio Ramos për homologun katalanas i cili këtë sezon e mbylli vetëm me Kupën e Mbretit. Një koment edhe ndaj zërave që flasin për largimin e Antoine Griezmann nga Atletico Madrid në merkaton e verës: “Çdo lojtar është i ndryshëm, secili vendos vetë. Të vendosë si të dojë. Nëse largohet nga Atletico, do të kemi një problem më pak për vitin tjetër”