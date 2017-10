Kapiteni i Real Madridit, Sergio Ramos ka nënshkruar kontratë deri në vitin 2021 me klubin mbretëror, njoftojnë mediat spanjolle të përafërta me kampionët europian. Gjithçka do të bëhet zyrtare pasi lojtari të kthehet nga reprezentacioni i Spanjës.

Ramos është andaluzian, që rrjedh nga shkolla e Sevillas, por afirmimin e plotë e arriti te Real Madrid, ku është shndërruar në një prej mbrojtësve më të mirë botëror.