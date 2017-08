Ramush Haradinaj takon bashkëpunëtorin e ngushtë të kriminelit Zvonka Veselinovic

Zëdhënësi i Lëvizjes Vetëvendosje, Shkodran Hoti, përmes një postimi në facebook, ka komentuar takimin e të nominuarit për kryeministër nga koalicioni PAN, Ramush Haradinaj me Milan Radojicic, të cilin disa media e prezantuan si një nga figurat kryesore të komunitetit serb.

Por sipas Hotit e vërteta qëndron krejt ndryshe. Sipas zëdhënësit të VV-së, Milan Radojicic është bashkëpunëtor i ngushtë i kriminelit Zvonka Veselinovic.

“E vërteta është se Milan Radojicic është bashkëpunëtor i ngushtë i kriminelit Zvonka Veselinovic. Mediat serbe njoftojnë se Milan Radojicici, së bashku me Zvonka Veselinovicin, hetohen edhe në Serbi për krim të organizuar. Pra, Milani është një kriminel, i cili për Haradinaj na qenka si figura më përfaqësuese e serbëve të Kosovës, kurse Buzhala e paska shpallur figurë kryesore të serbëve që jetojnë në Kosovë”, ka shkruar Hoti, përcjellë “Bota sot”.

Ja postimi i plotë:

Ramush Haradinaj dje e ka takuar Milan Radojicic, të cilit Gazeta Express iu referua si njëri nga figurat kryesore të komunitetit serb të Kosovës dhe raportoi se Haradinaj dhe ai kanë diskutuar lidhur me përfshirjen e Listës Serbe në Qeverinë e drejtuar nga Haradinaj.

Nuk e di me çfarë e ka matur Buzhala fuqinë e këtij Milanit, por ky nuk është deputet, e as që ka qenë kandidat për deputet i Listës Serbe apo ndonjë partie tjetër serbe, e as në strukturat e partive serbe.

E vërteta është se Milan Radojici është bashkëpunëtor i ngushtë i kriminelit Zvonka Veselinovic. Mediat serbe njoftojnë se Milan Radojicici, së bashku me Zvonka Veselinovicin, hetohen edhe në Serbi për krim të organizuar. Pra, Milani është një kriminel, i cili për Haradinaj na qenka si figura më përfaqësuese e serbëve të Kosovës, kurse Buzhala e paska shpallur figurë kryesore të serbëve që jetojnë në Kosovë. Ja pra çfarë ofron qeverisja e PAN’it: bashkëpunim me kriminelë që do të duhej të ishin prapa grilave.