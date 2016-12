Raportet e revizionit, heshtin institucionet

Heshtje institucionale. Keqpërdorimet e regjistruara në raportet e Revizionit shtetëror deri tani mbeten vetëm në letër. Prokuroria e Marko Zvërlevskite pa përgjigje lidhur me pyetjet e Alsat M, nëse dhe kur do t’i shqyrtojnë të dhënat dhe dyshimet për parregullsi në raportet e revizorëve. Pyetëm nëse Prokuroria themelore do të nisë procedurë, pasi që revizioni vërtetoi se gjatë rinovimit të Kuvendit ka pasur shpërdorime me nënshkrimin e anekseve të marrëveshjes themelore.

“Nga shqyrtimi i realizuar, vërtetuam se pjesa më e madhe e këtyre furnizimeve janë pajisje informatike dhe të tjera për furnizimin e të cilave janë paguar 330 mijë euro, për të cilat është dashur të zbatohet furnizim i posaçëm për arsye se pajisje nuk paraqet punë të paparashikueshme ndërtimore”, bëhet e ditur nga Enti Shtetëror për Revizion

I pakapshëm për qëndrim ishte edhe drejtori i Ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore Aleksandar Stojanov. Për ta revizorët shpalosën se vetëm për vitin 2015 ndërmarrjes kineze “Sine Hidro” e cila i ndërton autostradat, Milladinovc-Shtip dhe Kërçovë-Ohër ka paguar më shumë se 13 milionë euro më shumë për shkak të dallimit të kursit. Ndërmarrja kineze për shkak të dallimeve në kurs, ka vazhduar të fitojë edhe sivjet. Për tre muajt e parë të këtij viti, ndërmarrjes “Sine Hidro” i janë paguar plus tre milionë euro. Tenderi për ndërtimin e autostradave ishte edhe pjesë e bombave të LSDM-së.

“Për këtë ti sa propozon… Pesë në tërën… Çfarë pesë në tërën… Pesë për qind… Jo, jo, në përqindje të saktë, sa… Varet se sa do të jetë, ndërmjet 15 dhe 18…Ti si përqindje flet atje ose si shifër…ata e përmendën këtë dhe në përgjithësi është në rregull, pesë në atë që do ta ofrojnë“, flitshe në një përgjim midis Nikolla Gruevskit dhe Mile Janakievskit.

Revizioni ka konstatuar se ndërtimi i dy autostradave do të vonojë dhe nuk do të ndërtohen në afatet që janë vendosur. Problem ka pasur në transferimin e parave nga kredia nga Banka kineze për ndërtimin e akseve. Nuk janë transferuar sipas planit dhe dinamikës për ndërtim.