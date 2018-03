Rasti Almirit, kryeprokurori Joveski i kundërpërgjigjet ashpër katër prokurorëve shqiptarë

Pas letrës së prokurorëve shqiptarë në Maqedoni lidhur me rastin e 4 vjeçarit Almir Aliu, ka reaguar

Prokurori i Përgjithshëm, Lubomir Joveski. Ai përmes një komunikate për opinionin dënoi veprimin e

tillë të prokurorëve duke theksuar se deklarimi i tillë është joprofesional dhe se me këtë është shkelur

kodi etik i prokurorëve publik në Maqedoni, informon INA.

“Veprimi i tillë vë në dyshim serioz pavarësinë, paanësinë, lojalitetin dhe dinjitetin e një prokurori

publik…Veprimi i till do të debatohet në kolegjiumin e Prokurorisë Publike dhe se të shqyrtohet nga

këshilli etik i prokurorëve publik”, theksoi Joveski në letrën e tij, duke theksuar se do të vazhdojë në

punën e tij për një prokurori profesionale e paanshme dhe që respekton ligjin dhe funksionin.

Prokurorët Xhelal Bajrami, Ferat Elezi, Bashkim Besimi dhe Ismail Dardhishta dolën me letrën publike

duke reaguar kundër vendimit të Prokurorisë dhe Gjykatës së Kumanovës për të akuzuarin Boban

Iliq, që u vendos të dënohet për vepër të rëndë kundër sigurisë së njerzve dhe pronës në

komunikacion në vend që dënimit për vrasjen e 4 vjeçarit Almir Aliu. (INA)