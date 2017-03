Rasti “Kumanova”: Qenan Iseni tregon si është kërcënuar nga Turgaj Gashi

Të nesërmen më thanë të nisem unë te vendi ku ishte grupi dhe më kërkuan transport. Unë s’kam as leje për vozitje. Për një moment Turgaj Gashi doli nga kontrolli dhe më tha se ose do i gjej transport ose do të marrë nga një anëtarë nga secila familje. Ai më tha se këtu ka ardhur për të vdekur. Të njëjtën ma tha edhe Fatlum Novosellën. Kështu rrëfen Kenan Iseni, njëri prej të akuzuarve në rastin Kumanova, duke përshkruar momentin e takimit me grupin nga Kosova, që ishin përleshur me policinë e Maqedonisë më 9/10 maj, shkruan gazeta Lajm.

Iseni në seancën e sotme në detaje ka folur për rastin në fjalë. Ai ka përmendur se në rast ka pasur edhe implikime nga policia e Maqedonisë.

Turgaj Gashi ka humbur jetën gjatë ngjarjeve të 9/10 majit në KUmanovë.

Vitin e kaluar në “Lagjen e Trimave” në Kumanovë, një grup i armatosur është përleshur me forcat e sigurisë të Maqedonisë. Nga rasti në fjalë, u vranë 8 policë nga njësitet speciale dhe nga njësitet e veçanta të MPB-së, ndërkaq 4 të tjerë u plagosën. Ndërkaq, humbën jetën edhe 10 pjesëtar të grupit të armatosur./Lajmpress