Raufi: U dëshmua se Grupi i Kumanovës nuk ka luftuar për para

Në një sublimat të seancave të deritanishme gjyqësore për rastin “Lagja e Trimave”, avokati Skender Raufi thotë se u konfirmua se Grupi i Kumanovës është angazhuar për çështjen shqiptare,.

“Ky grup nuk ka luftuar për para, siç kishte spekulime në opinion, se gjoja kanë marrë aq milion, ose kaq milionë euro. Ata janë angazhuar për kauzë. Dështimi i implementimit të Marrëveshjes së Ohrit ka qenë shkaku për ardhjen e tyre në Kumanovë”, thotë Raufi në një deklaratë për Gazetën Lajm.

Për këtë arsye, Raufi thotë se është e pabazë akuza e prokurorisë se bëhet fjalë për vepër penale terrorizëm.

“Kjo u vërtetua gjatë të gjitha paraqitjeve të dëshmitarëve”, thekson Raufi.

Ndryshe seanca e sotme për rastin “Kumanova” është shtyrë me kërkesë të avokatëve mbrojtës, por edhe të Prokurorisë.

Informacionin për redaksinë tonë e ka konfirmuar avokatja mbrojtëse Artene Ademi.

“Shtyerja e seancës është bërë me kërkesë të avokatëve mbrojtës por edhe të prokurorëve. Meqë jemi në finalizimin e procesit do të përpilohen lista me dëshmi të reja, aty parashihen edhe dëshmitë verbale edhe material, përfshirë edhe dëshmitarë të ri”, sqaroi për gazetën Lajm avokatja mbrojtëse Ademi.

Seanca e radhës është caktuar për 5 maj.