RDK dhe UNITETI tërhoqën kandidatin në Çair, nuk duan ta përçajnë familjen Ibrahimi

Koalicioni “Aleanca për shqiptarët” i përbërë nga RDK dhe UNITETI për gati një muaj kanë përgatit kandidatin e tyre Suad Ibrahimi, që është djali i axhës së deputetit Zeqirja Ibrahimi por të njëjtin e kanë tërhequr sepse ai është djali i axhës së deputetit Zeqirja Ibrahimi nga Lëviyja Besa I cili do të kandidojë për këtë parti në Çair, njoftojnë nga koalcioni, transmeton Portalb.mk.

“Kjo kanditaturë e Suad Ibrahimit do të sillte një menaxhim tërësisht të ri për Komunën e Çairit, por përderisa Lëvizja Besa, mbrëmë vonë vendosi që për së dyti të ndryshoj kandidatin, dhe e nxori për kandidat Zeqirja Ibrahimi, me qëllim që mos të shkaktojmë konflikt dhe përçarje familjare, koalicioni RDK dhe UNITETI e tërheqin kandidatin për Komunën e Çairit, Suad Ibrahimi, dhe tani ky koalicion do të garojë me kandidaturë tjetër.” thuhet në kumtesë.