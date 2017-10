Reagimi i fundit i gruas së Milaim Zekës: Në këto momente traumatike për familjen time…

Bashkëshorja e deputetit Milaim Zeka, Edlira Qefalija Zeka sërish ka bërë një shkrim në Facebook lidhur me përleshjen që pati burri i saj me Frashër Krasniqin, deputet i Vetëvendosjes.

Ajo ka porositur komentuesit në Facebook, sidomos ata që qëndrojnë pas profileve anonime që të mos ndalen, meqë sipas saj, kjo gjë vetëm sa i forcon ata si familje.

Kujtojmë se në statusin të cilin e kishte publikuar Milaim Zeka pas rrahjes nga Frashër Krasniqi, ishte vërshuar me komente fyese, e shumë prej tyre edhe duke e mbështetur Frashër Krasniqin.

Ja reagimi i plotë i Edlira Zekës:

Te gjithe familjareve, miqve e dashamireve qe na jane gjendur afer me fjalet dhe perkujdesjen e tyre ne keto momente traumatike per familjen time, ju perulem dhe i falenderoj pa fund. Zoti ua kthefte ne momentet me te veshtira, ne mos nuk mundsha une tua kthej.

Te gjithe atyre ushtareve te Facebookut qe fshihen pas profileve anonime ose edhe te verteta, dhe qe nepermjet organeve te veta gjenitale, apo duke perjetuar orgazem per grushtat e dhene nga nje terrorist, po me tregojne se si kane me ma bo mu ‘kurves’ dhe familjes time ‘flliqane’ u jap nje duartrokitje masive.

I porosis te mos ndalen. Gjithcka qe thone apo bejne thjesht me forcon me shume mua, burrin tim dhe vajzat e kesaj familje. Gjuha, veprat dhe mendimet tuaja, ju ‘nderojne’ dhe tregojne se kush jeni ne te vertete. Edhe juve Zoti ua kthefte neper shtepite tuaja fiks sipas fantazive qe po pershkruani me kaq zell.