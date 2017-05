Reagon BDI-ja: Jemi për qeveri të tenderave, e jo të parimeve! (Autogoli)

Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI) ka caktuar mbledhje urgjente të kryesisë partiake, për të bë interpretim autentik të termit “qeveri me parime”. “Qeveria bëhet për tendera dhe për ti shërbyer partnerit maqedonas të koalicionit. Çka i duhen parimet qeverisë? A hahen parimet, a pihen?”, pyesin në BDI të habitur se pse partitë tjera që do të bëjnë qeverinë reformatore insistojnë për parime. Në BDI kanë kërkuar sqarime prej gjuhëtarëve se çfarë domethënie ka fjala “parim”, sepse kjo fjalë nuk gjendet në menytë e restoraneteve, lektyrën e vetme që e kanë lexuar shumë funksionarë integristë. Nuk përjashtohet mundësia që BDI të kerkojë ndihmë edhe nga miqtë ndërkombëtarë për të kuptuar se çka do të thotë fjala “parim”.

(Autogoli është rubrikë për satirë politike në Gazetën Lajm)