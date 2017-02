Reagon Haga për Haradinajn: Kemi kryer punën me Ramushin, nuk e dimë se çfarë fshihet pas arrestimit të tij

Autoritet e Hagës (ICTY) kanë sugjeruar Francën dhe Serbinë si anëtare të OKB-së që të respektojnë vendimet e kësaj gjykate të Kombeve të Bashkuara nga dyert e së cilës ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka dalë i pastër si loti.

Po bëhet gati një muaj që kur kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj po mbahet i izoluar në Francë si pasojë e një fletarresti të bërë nga Serbia. Deri tash pos disa deklaratave “n’hava” me këtë rast nuk është marrë apo protestuar nga askush seriozisht nga shteti i te cilit i takon Haradinaj, përveç partisë së tij, OVL dhe popullatës shqiptare brenda dhe jashtë Kosovës. Themi kështu sepse autoritet franceze kanë deklaruar se deri tash nuk kanë marrë ndonjë kërkesë zyrtare nga Prishtina për lirimin e tij.

“Haradinaj më parë në Hagë se në Serbi. Serbia pret prej autoriteteve franceze që Ramush Haradinaj të ekstradohet në Serbi..” ka thënë prokurori i gjykatës serbe për krime lufte, Milan Petrovic.

Mediat serbe kanë shkruar se “Ramush Haradinaj ky dy zgjidhje, Beogradin ose Hagën”. Sa i përket kësaj të fundit agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” ka siguruar nga dy gjykatat ndërkombëtare (ICTY dhe specialja për Kosovën) se Ramush Haradinaj nuk ka të bëjë asgjë me to.

“Tribunali ynë në Hagë për ish-Jugosllavinë e ka kryer me ish-kryeministrin kosovar Ramush Haradinaj dhe nuk dimë se çfarë fshihet, çfarë lojë është duke u bërë me të. Për më shumë mund t’i pyetni zyrtarët e Parisit, Beogradit apo Prishtinës mund të dijne ndoshta më shume. Sa i përketë neve, ai është i lirë. Për këtë ai ka dëshmuar dy herë në Hagë. z. Haradinaj nuk e ka vendin as në France as në Serbi, por në Kosovë..” ka thënë për Lillyana Pitesha , zëdhëndëse se ICTY-ne në Hagë.

Ngjashëm ka thënë sot edhe Avis Benesh nga Gjykata speciale për Kosovën.

“Specialja nuk ka lidhje me arrestimin apo izolimin e Ramush Haradinajt në Francë, ndryshe ai do te arrestohej në Kosove dhe jo atje. Prandaj kjo afere s’ka asgjë të bëjë me tribuanlin tonë për krime ne Kosovë”, ka pohuar Benesh zëdhënëse e Gjykatës speciales në Hagë.

Derisa zyrtarët e Interpolit, në Lion kanë pohuar se nuk kanë e kërkuar arrestimin e Haradinajt apo nëse dy gjykatat ndërkombëtare në Hagë e mohojnë një gjë të tillë, atëherë pak a shumë mund të dihet se prej nga e ka këtë “bakshish Haradinaj i cili u arrestua menjëherë pas ftesës se presidentit amerikan Trump për të marrë pjesë në ceremoninë presidenciale, pas refuzimit te demarkacikonit dhe pas deklaratave të kabineti të tij pro ushtrisë së Kosovës.