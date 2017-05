Reagon vëllau i Komandat Shqiponjës: Kjo është vrasje e organizuar politike

Familjarët e “Shqiponjës”, nuk pajtohen se vrasja e tij është bë në vetëmbrojtje. Përkundrazi, për ta vrasja ka qenë e organizuar mirë dhe me paramendim. Për këtë Qail Rexhepi tha se ata nuk do të ndalen këtu, por do të vazhdojnë edhe më tej dhe se drejtësinë do ta kërkojnë deri në fund.

“Normal kjo është vrasje me paramendim, e organizuar dhe vrasje politike. Drejtësinë do ta kërkojmë deri në fund, do të apelojmë edhe tek gjykata në Shkup, në Gjykatën e Apelit. Ne kemi fakte, kemi inçizime, janë gjitha detajet dhe mendoj se patjetër duhet të apelojmë”, deklaroi Qail Rexhepi, vëllai i “Komandant Shqiponja”.

Shqiptimi i dënimit siç u paralajmërua edhe njëherë nga gjykata, pritet të bëhet më 19 maj.