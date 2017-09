Reali në kupën e Mbretit do të niset nga stadiumi i Torresit

Sot u tërhoq shorti për javën e parë të kupës së mbretit në sezonin e ri, ndërsa favoritët më të mëdhenj për titull Reali, Barcelona dhe At. Madrid, fituan kundërshtarë të lehtë. Bëhet fjalë për Murcia e cila do të pres barcelonën, Elce do të dal në mejdan kundër Atletico Madrid, kurse Fuenlabrada do të ndeshet me Realin e Madridit.

Ndeshjet e kupës të javës të kupës së Mbretit do të luhen me 25 tetor dhe 29 nëntor 2017. Mbrojtës i titullit është Barcelona. /lajm

Ndeshjet:

Cartagena – Sevilla

Elche – Atlético

Real Murcia – Barcelona

Fuenlabrada – Real Madrid

Formentera – Athletic

Lleida Esportiu – Real Sociedad

Ponferradina – Villarreal

Real Zaragoza – Valencia

Numancia – Málaga

Real Valladolid – Leganés

Cádiz – Real Betis

Tenerife – Espanyol

Getafe – Alavés

Deportivo – Las Palmas

Girona – Levante

Eibar – Celta