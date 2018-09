Reali nis mbrojtjen e titullit, në fushë edhe Juvja, United, City e Bayerni

Kampionët në fuqi fillojnë mbrojtjen e titullit në Champions League dhe rekordmenët e kompeticionit më të lavdishëm në glob, në rang klubesh, kanë privilegjin për të nisur aventurën e sivjetshme pikërisht në tempullin e madridizmit, “Santiago Bernabeu”, ku në orën 21:00 do të presin Romën.

Me 4 trofe në 5 edicionet e fundit pritshmëritë më të mëdha Reali pritet t’i ketë në Primera Division, pasi nga skuadra është larguar Cristiano Ronaldo, golashënuesi më i mirë në Champions, me plot 20 gola më tepër se Lionel Messi, ndërsa timonin në vend të francezit Zinedine Zidane e ka marrë ish-trajneri i përfaqësueses spanjolle Julen Lopetegui, sidoqoftë përballë qëndron klubi “verdhekuq”, që sezonin e kaluar shkoi deri në fazën gjysmëfinale, për më tepër sfidat italo – spanjolle mbeten të paparashikueshme dhe një gjë të tillë e konfirmon edhe fakti që klubi nga “Qyteti i Përjetshëm” i ka thyer “Los Blancos” dy herë në “Bernabeu” brenda mijëvjeçarit të ri.

Po në orën 21:00, në ndeshjen tjetër të vlefshme për Grupin G, në “Doosan Arena” të Plzenit Viktoria do të presë CSKA-në e Moskës, që paraqitet në Çeki me shumë probleme në formacion.

Një ndër skuadrat favorite për edicionin e 27-të në Champions është pa dyshim Juventusi. Klubi i famshëm italian ka humbur dy nga katër finalet e fundit në këtë aktivitet, megjithatë këtë herë drejtuesit janë optimist, pasi “Zonja e Vjetër” nuk do të ketë më kundër lojtarin më të mirë në botë të këtyre pesë viteve të fundit, Cristiano Ronaldo, që i hoqi ëndrrën e titullit në dy vitet e fundit në Champions klubit piemontez, përkundrazi CR7 i është bashkuar ekipit “bardhezi”, që, edhe ashtu siç ishte, përsëri konsiderohej si një ndër ekipet më të vështirë për t’u mposhtur.

Sezoni në “Kontinentin e Vjetër” për “armatën” e Allegrit fillon në “Mestalla”, përballë Valencias, që nuk e ka nisur aspak mirë sezonin, madje “Los Che” nuk e kanë provuar ende shijen e fitores në katër javët e para të kampionatit spanjoll.

Ndeshja tjetër e Grupit H luhet në Zvicër, ku Manchester United viziton në kryeqytetin helvet Young Boys-in. Jose Mourinho paraqitet në “Stade de Suisse” me artilerinë e rëndë dhe i vetmi problem për “Djajtë e Kuq” ndoshta vjen nga bari sintetik, ku do të zhvillohet takimi. Klubi tjetër i Manchester-it, City i Guardiolës, do të masë forcat në “Etihad” me Lionin, ndërsa dueli tjetër i Grupit F, Shakhtar – Hoffenheim, do të luhet në orën 18:55. Në të njëjtin orar Ajaxi do të duelojë në “Johan Cruijff Arena” të Amsterdamit me AEK-un e Athinës, ndërkaq Grupi E kompletohet me ndeshjen që do të mbahet në “Da Luz” të Lisbonës, Benfica – Bayern, me klubin bavarez që nuk është thyer në asnjë nga katër përballjet që ka patur me “Shqiponjat” në tokën luzitane.