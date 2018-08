Referendumi, 862 persona nga diaspora janë paraqitur për të votuar

862 shtetas të Maqedonisë që jetojnë përkohësisht në diasporë, deri sot kanë shprehur dëshirën për të votuar në Referendum. Dje ky numër ishte 742 kështu që edhe për një ditë tjetër, janë paraqitur plus 120 persona me kërkesë për votim. Prej paraqitjeve, 836 janë pranuar, 19 janë refuzuar ndërsa të tjerat po shqyrtohen. Më së shumti paraqitje ka nga Berni prej ku ka 72 kërkesa për votim. Pastaj nga Londra 69. Nga Torontoja 57. Nga Lulbljana 48 dhe nga Kanbera janë paraqitur 36 persona, kështu që në këto vende tashmë janë përmbushur kushtet për organizim të votimit pasi kushti ishte që të ketë minimalisht dhjetë persona të paraqitur. Përveç paraqitjes së diasporës për të votuar,nëpër zyrat rajonale të KSHZ-së kanë shkuar 1967 qytetarë që kanë dashur të bëjnë kontroll. Kontroll në listën zgjedhore kanë bërë 295 qytetarë të Manastirit, 128 të Radovishit, 104 të Prilepit. Thirrja për paraqitje për votim në referendum filloi nga 9 gushti dhe do zgjasë deri më datë 23. Diaspora do të votojë një ditë para qytetarëve që jetojnë në Maqedoni. Deri më 23 gusht do të vazhdojë edhe kontrolli i Listës Zgjedhore edhe pse në konferencën e javës së kaluar, KSHZ e bëri të qartë se nuk ka mundësi që ti largojë nga lista votuesit fiktiv pasi që ky proces do duhej të kalonte nëpërmjet MPB-së.

