Referendumi, filloi shpërndarja e materialit për votim

Nën sigurim të fortë policor, postat e Maqedonisë filluan shpërndarjen e materialit për votim nga shtypshkronja “Kiro Dandaro” në Manastir, ku edhe është shtypur, deri në komisioniet komunale zgjedhore.

1 milion e 806 mijë e 336 fletëvotime do të ndahen në 3.480 vendvotime në mbarë vendin. Materiali për votimin në referendumin e së dielës dorëzohet drejtpërdrejt deri në komisionet komunale zgjedhore, të cilat janë të detyruar një ditë para ditës së mbajtjes së referendumit ta dorëzojnë në këshillat zgjedhorë. Fletëvotimet janë të mbrojtura dhe në asnjë mënyrë nuk mund të kopjohen, sigurojnë nga shtypshkronja.

“Fletëvotimet janë shtypur me cilësinë më të lartë, kanë rreth 20 masa mbrojtëse dhe nuk ka asnjë mundësi për kopjimin e tyre. I gjithë materiali, fletëvotimet, paravanët, listat e zgjedhësve dhe procesverbalet i janë dorëzuar KShZ-së”,- theksoi drejtori i shtypshkronjës “Kiro Dandaro”, Dragi Milloshevski.

Kryetari i KShZ-së thotë se të gjitha përgatitjet për shtypjen e materialit kanë rrjedhur pa problem.

“Me ndihmën e automjeteve të Postave të Maqedonisë dhe ekipeve, materiali do të shpërndahet në të gjitha komisionet zgjedhore komunale. Pres që procedura të mbarojë në orët e vona të pasdites”,- u shpreh kryetari i KShZ-së, Oliver Derkovski.

Të sëmurit, të pamundurit, personat në arrest shtëpiak, të burgosurit dhe 2 mijë e 695 votues të diasporës votojnë një ditë para referendumit, pra më 29 shtator.

“Dje janë nisur edhe anëtarët e parë të këshillave zgjedhorë që janë në përfaqësitë më të largëta diplomatike-konsullore, ndërkaq sot do të udhëtojnë edhe të tjerët që të mundet të shtunën të realizohet votimi”,- tha kryetari i KShZ-së, Oliver Derkovski.

Pyetja e referendumit është: A jeni për hyrje në BE dhe NATO me pranimin e Marrëveshjes mes Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Greqisë?”, votuesit që do të dalin në referendum me rrethim me stilolaps të kaltër duhet të prononcohen me “për” apo “kundër”. Votimi më 30 shtator fillon në orën 7 të mëngjesit dhe përfundon në orën 19:00