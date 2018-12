Edhe pse nga instanca të ndryshme ndërkombëtare dhe vendore, sistemi gjyqësor në Maqedoni është apostrofuar si i korruptuar dhe i ndikuar nga politika, edhe pse i njëjti ka qenë takstativisht i theksuar edhe në Raportet e Komisionit Evropian po me të njëjtat vërejtje, në këtë drejtim reformat kanë ngecur dhe kanë dështuar, shkruan Zhurnal.

Por, në vend të reformave të cilët do ta përmirësonin këtë gjendje sëfundmi gjyqëtarëve u është rritur rroga për 30 %, a thua kjo nënkuptohet për drejtuesit e shtetit si reformë gjyqësore?!

“Edhe gjatë dekadës së fundit ka patur rritje të pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Çështja e pagave të gjyqësorit në Maqedoni janë të rregulluara me Ligjin për pagat e gjyqtarëve, Ligjin për pagat e prokurorëve dhe anëtarëve të Këshillit të prokurorëve të Republikës së Maqedonisë dhe Ligjit për pagat e anëtarëve të Këshillit gjyqësor. Kuptohet baza themelore e shumës së pagave në gjyqësorë është konform Ligjit për pagat për personat e zgjedhur dhe të emëruar. Pra rritja e bazës mund të bëhet vetëm atëherë kur do të ketë ndryshime dhe plotësime në ligjet e theksuara”, deklaroi për Zhurnal, Qenan Aliu, jurist.

Ai thekson se kur jemi te pagat duhet theksuar se rritja e tyre për nëpunësat gjyqësorë shumë pak i është kushtuar vëmendje.

“Kur jemi te 3o % që po theksoni ju, ndoshta ka të bëjë me kompensimet shtesë të cilat janë në kompetencë të Këshillit gjyqësorë të RM (buxhetor) ,kompensime të cilat nuk mund të jenë më të larta se 35% e pagës. Kompensimet shtesë sipas ligjeve kanë të bëjnë me kushtet në punë, volumin e punës,kujdestaritë,punën gjat festave, rrezikshmërinë etj. Duhet thënë hapur se gjyqtarët dhe prokurorët në Maqedoni kanë paga dinjitoze në raport me sektorët tjerë publik, dhe se duhet të kenë por brenda kornizave të arsyeshme”, sqaron Aliu.

Sipas tij, paga dinjitoze në gjyqsorë ka të bëjë ritjen e pavarësisë dhe mbrotje nga ndërhyrjet nga jshtë.Por gjithmonë brenda logjikës asaj që është e arsyeshme sepse çdo profesion ushtrohet me vullnetin e individit.

“E dihet fjala është për personalitete që kanë integritet personal dhe dinjitet sepse paga përpavarësinë dhe ndërhyrjet nga jashtë nuk mund të jenë faktorë të vetëm sepse strukurat e krimit të organizuar mund të paguajnë nj mi herë më shumë sesa paga.Megjithate vetër te shtesat në paga nuk do të thotë se kjo është[ reformë në gjyqsorë,kur dihet se paga m,inimale në vende akoma mbete qesharake në krahasimi me çmimet e shportës konsumuese”, nënvizon Qenan Aliu, jurist.

Ajo që është indikativë, shprehet mëtej ai, është se në Maqedoni edhe përkundër faktit se Gjykata kushtetuese në vitin 2010 e anuloi nenin përkatës të ligjit me të cilën Këshilli gjyqësor republikan me akt nën-ligjorë kishte përcaktuar procedurën dhe kriteriumet për ndjekjen dhe vlerësimin e punës së gjyqtarëve, ndërkaq kjo, gjykata kushtetuese vlerësoi se kjo është materje qëpërcaktohet me liogj e jo me akt nënligjorë.

“Po nuk është vetëm kjo reforma e thellë duhet të pritet pas vitit të ri të shohim se çfarë modeli të reformës ka paraparë qeveria aktuale në pakon e ligjeve në gjyqsorë. Gjithashtu duhet thënë hapur se Maqedoni ka patur dhe akoma ka (jo të gjthë ) partiak në Këshillin gjyqësorë të Republikës së Maqedonisë madje anëtarë që num ka as një ditë përvojë si gjykatë[s, prokuror apo avokat, por thjesht një të preferuar nga dega e ndonjë partie dhe këtu fillon trishtimi”, potencon Aliu.