Regaip Mustafa bartës liste i PDSH-së për Këshillin në Studeniçan

Statusi i plotë i Regaip Mustafës, bartës liste i PDSH-së për kryesues Këshilli në Studeniçan.

Të dashur qytetar të Karshiakës, miq e mikesha. Shfrytëzoj rastin të ju uroj suksese të gjithë bartësit listëve për këshilltar në komunën tonë pa dallim partie. Unë mendoj se kësaj radhe do të kemi përfaqësimin më dinjitozë qytetarë, sepse sot mund të them lirisht se ndjehem krenar për aktivitetin tim për gjatë këtyre katër viteve për faktin se kryetari aktual Azem Sadiki jo vetëm që e ndryshoi tërë territorin e Karshiakës por, ai e arriti qëllimin të krijoj një mjedis politik ku zëri i përfaqësimit qytetar të çmohet lartë duke kontribuar shumë edhe në lirinë e shprehjes si vlerë e demokracisë, në një bastion të dikurshëm të një partie politike. Ne Ecim Drejtë… Me Azem Sadikin Faqebardh! Një vote për mua një e ardhme me e mire për ju pa dallim partie, Ju faleminderit shumë!!!