Regjisori Sokol Guga vjen me spektakël të madh

Së shpejti nis për herë të parë spektakli “Balkan Soul”. Një spektakël që do të realizohet nga Producenti dhe regjisori i mirënjohur Sokol Guga. Këtë spektakël do ta ekzekuton orkestra filarmonike e Liceut artistik Jordan Misja, drejtuar nga maestro Grid Bici.

Por ajo që mbetët surprizë dhe që ne nuk do ta zbulojmë janë emrat e artistëve që do të marrin pjesë në spektakël. Aktualisht grupi i mirënjohur “All in Band”, kanë filluar provat për spektaklin “Balkan Soul”. Spektakli do te mbahet javën e pare te muajit Korrik

Ne nuk na mbetet gjë tjetër vetëm të presim deri në atë moment të nisjes së këtij spektakli.